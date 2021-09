Vụ clip chặt lìa đầu người tại quận 7, TP. HCM: Động cơ gây án và con dao 'dính máu' của hung thủ

Cơ quan công an cho biết, Trần Huy (34 tuổi, quê quán ở Lâm Đồng, đang sinh sống tại đường Trần Xuân Soạn, P.Tân Hưng, Q.7, TP. HCM) - nghi phạm trong vụ 'clip chém lìa đầu tại quận 7' cuối cùng đã 'tỉnh táo' để khai nhận sau nhiều giờ bị bắt giữ.

Hình ảnh nghi phạm Trần Huy tại cơ quan điều tra.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 16 giờ 30 ngày 26/9, người dân địa phương bất ngờ nghe thấy tiếng la hét lớn phát ra từ căn nhà tạm nuôi gà đá trong hẻm 645 đường Trần Xuân Soạn, chạy tới kiểm tra thì phát hiện thi thể không còn nguyên vẹn của 1 người đàn ông với phần đầu nằm 'trơ trọi' trên đất cách xa phần thân.

Your browser does not support HTML5 video.

Clip người đàn ông bị chém lìa đầu tại quận 7, TP.HCM (Nguồn: FB)

Qua điều tra, lực lượng chức năng đã nhanh chóng xác minh được danh tính nạn nhân là ông H.U.V. (44 tuổi), thuê nhà trọ tại quận 7 bán tạp hóa, sống cùng vợ và hai con, đồng thời cũng bắt giữ Trần Huy - đối tượng tình nghi đã giết chết ông V.

Hiện trường vụ chém đứt lìa đầu người tại quận 7, TP. HCM.

Tại cơ quan điều tra, Trần Huy khai nhận là hàng xóm của ông V., trước đó cả 2 không có mâu thuẫn gì, lúc đó chỉ lời qua tiếng lại rồi nhất thời ra tay sát hại ông V. trong cơn nóng giận. Nghi phạm cho biết bản thân hiện đang rất hoang mang và chưa trấn tĩnh vì hành động của mình. Trần Huy thú nhận đã dùng dao lê đâm nhiều nhát vào cổ, vào ngực khiến ông V. gục xuống rồi mới cắt lìa đầu nạn nhân.

Lực lượng công an khám xét nơi ở của Trần Huy tại số nhà 645/51/7 đường Trần Xuân Soạn và thu giữ một số tang vật có liên quan, trong đó có con dao 'dính máu' - hung khí gây án của nghi phạm.

Được biết, sau khi ra tay sát hại dã man, cắt lìa đầu ông V. rồi mang ra để trước cửa nhà, trên đường rời khỏi hiện trường vụ án, Trần Huy đã đập phá cửa kiếng 1 số nhà dân gần đó rồi vào nhà khóa cửa lại, cầm dao cố thủ trong nhà để trốn tránh lực lượng chức năng. Sau gần 1 tiếng, bằng cách thuyết phục, vận động cùng các biện pháp nghiệp vụ, công an đã bắt giữ, khống chế và đưa nghi phạm về trụ sở Công an phường để điều tra làm rõ.

Your browser does not support HTML5 video.

Video lời khai của hung thủ Trần Huy