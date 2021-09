Vụ clip chặt lìa đầu người tại quận 7, TP. HCM: Thông tin về nghi phạm Trần Huy

Liên quan đến vụ việc thi thể lìa đầu, theo nguồn tin mới nhất, công an quận 7, TP. HCM đã bắt giữ được nghi phạm ngay trong tối 26/9, đồng thời cũng đã xác nhận được thân phận của nạn nhân.

Hiện trường vụ chém lìa đầu người tại quận 7.

Được biết, vụ chém giết đầy ám ảnh này xảy ra tại hẻm 645 Trần Xuân Soạn (phường Tân Hưng, quận 7, TP Hồ Chí Minh) vào chiều 26/9, nạn nhân là 1 người đàn ông 45 tuổi, thuê nhà trọ bán tạp hóa, sống cùng vợ và 2 con.

Lực lượng Viện kiểm sát và công an có mặt khám nghiệm hiện trường, làm rõ vụ việc.

Danh tính nghi phạm được xác định là Trần Huy, sinh năm 1987, quê tỉnh Lâm Đồng. Sau khi chém lìa đầu nạn nhân, nghi phạm đã cố thủ trong 1 ngôi nhà gần hiện trường khoảng 1 giờ trước khi bị bắt. Theo kết quả test nhanh cho thấy Trần Huy âm tính với ma túy, không sử dụng rượu bia, tuy nhiên lực lượng chức năng vẫn chưa thể lấy lời khai do đối tượng đang có biểu hiện không tỉnh táo.

Nghi phạm Trần Huy tại cơ quan công an.

Tờ Vietnamnet đưa tin, cả nghi phạm Trần Huy và nạn nhân đều là 'dân xã hội'. Nạn nhân buôn bán tạp hóa cùng gia đình tại con hẻm trên đường Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, quận 7, còn nghi phạm thuê trọ tại đây, cả 2 thường nảy sinh xích mích, mâu thuẫn.

Trước đó, 1 đoạn clip dài hơn 4 phút được cho là ghi lại hiện trường vụ án mạng kinh hoàng 'thanh niên ngáo đá chặt đầu người dân tại quận 7' bất ngờ xuất hiện và lan truyền với tốc độ chóng mặt trên mạng xã hội. Hình ảnh thi thể không còn nguyên vẹn của 1 người đàn ông với phần đầu nằm 'trơ trọi' cách xa phần thân đã khiến toàn dư luận 'rúng động'.

Clip người đàn ông bị chém lìa đầu tại quận 7, TP.HCM (Nguồn: FB)