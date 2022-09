Mách bạn kinh nghiệm du lịch Huế cùng các địa điểm du lịch Huế hấp dẫn nhất

Huế là tỉnh thuộc khu vực duyên hải miền Trung với đường biên giới với Lào, giáp biển Đông cùng Quảng Nam, Đà Nẵng và cả Quảng Trị. Huế rẩt nổi tiếng với cái đẹp đầy thơ mộng, êm đềm mà rất đỗi dịu dàng. Nét duyên dáng ấy khiến cho bất cứ ai cũng muốn đến du lịch Huế một lần trong đời. Bài viết sau đây sẽ mách bạn các địa điểm du lịch Huế hấp dẫn đáng đi nhất.

Nên đến Huế bằng phương tiện nào là tiện lợi nhất

Bạn có thể đến Huế bằng tàu hỏa, các chuyến xe đò hay thuê xe du lịch nếu ở gần, tuy nhiên với các khách du lịch đang ở miền Nam hay miền Bắc, thì đến với Huế bằng máy bay chính là phương tiện thuận lợi và nhanh chóng nhất. Vé máy bay đi Huế phổ biến: Được coi là trung điểm giữa hai miền Nam và Bắc, thời gian cùng với giá cả của chiếc vé máy bay đi Huế xuất phát từ hai thành phố lớn nhất cả nước này sẽ khá tương đồng nhau, được khai thác bởi các hãng hàng không nội địa lớn là Vietnam Airlines cùng Bamboo Airways, Vietravel Airlines và cả VietJet Air.

Vé máy bay Hà Nội đi Huế sẽ có giá dao động trong khoảng từ 600.000 - 1.300.000 VN cho vé một chiều. Thời gian bay sẽ là 1 giờ 15 phút

Vé máy bay Sài Gòn đi Huế sẽ có mức giá rẻ hơn một chút, khoảng từ 500.000 - 1.000.000 VND cho vé một chiều. Thời gian bay sẽ là 1 giờ 25 phút.

Bên cạnh đó, vé máy bay của hãng Jetstar Pacific sẽ tập trung khai thác các đường bay từ Sài Gòn và cả Đà Lạt.

Du lịch Huế thì nên đi ở thời điểm nào là tốt?

Mùa hạ ở Huế mang khí hậu nóng bức, kéo dài từ tháng 3 cho đến tháng 8. Mùa mưa ở Huế sẽ thường hay có bão lũ từ tháng 10 cho đến tháng giêng. Mùa đông trời hơi se lạnh, nhiều khi nhiệt độ sẽ thấp dưới 10 độ C. Còn mùa xuân ở Huế sẽ là khí hậu dễ chịu nhất, từ tháng Giêng cho đến hết tháng 3. Bạn nên đi đến Huế thơ mộng vào mùa xuân để có thể tận hưởng không khí mát mẻ cũng như có thể thưởng ngoạn khung cảnh đẹp nơi đây thoải mái nhất.

Từ tháng 1 - tháng 3: Thời tiết sẽ se lạnh, cây cối đâm chồi nảy lộc mang đến cảnh sắc tươi đẹp. Thích hợp để bạn chiêm ngưỡng nét đẹp dịu dàng mộng mơ ở Huế.

Tháng 4: Mùa lễ hội Festival tại Huế. Không khí cực kỳ sôi động, náo nhiệt, đường phố được trang trí rất đẹp. Nếu bạn là người yêu thích sự phồn hoa, có thể lựa chọn du lịch ở Huế vào thời điểm này.

Từ tháng 5 - tháng 7: Lúc này sẽ có khí hậu mát mẻ, khô ráo, cũng chính là thời điểm du lịch Huế đẹp nhất, đặc biệt là vào đầu tháng 8.

Du lịch Huế nên đi đâu để chơi và tham quan?

Ở Huế sẽ có rất nhiều địa điểm đẹp để cho bạn vui chơi, khám phá. Đừng bỏ lỡ những địa danh hấp dẫn sau đây khi bạn quyết định đi du lịch Huế nhé.

Kinh Thành Huế

Kinh Thành Huế hay còn được gọi là Đại Nội - chính là địa điểm du lịch nổi tiếng nhất tại Huế, gắn liền cùng với lịch sử nhà Nguyễn. Kinh Thành Huế sẽ gồm Tử Cấm Thành cùng Hoàng Cung được xây dựng mang lối kiến trúc cung đình cực độc đáo, còn giữ nguyên giá trị lịch sử, văn hoá. Nơi đây cũng là nơi được UNESCO công nhận là di sản văn hoá thế giới.

Lăng Gia Long

Lăng Gia Long hay còn được gọi là Thiên Thọ Lăng, nằm tại một dãy núi ở cách khá xa khu vực trung tâm. Nhưng tại đây lại được cho là mang vị trí phong thuỷ đẹp nhất trong cả quần thể lăng mộ của những vị vua triều Nguyễn. Địa điểm du lịch Huế này sẽ thu hút những ai yêu vẻ đẹp yên bình, cổ kính. Đến với nơi đây, bạn chắc chắn sẽ cảm nhận được sự an ủi sâu trong tâm hồn.

Phố đi bộ Huế

Phố đi bộ sẽ bao gồm Phạm Ngũ Lão, Chu Văn An và cả Võ Thị Sáu, kéo dài hơn 1km và hoạt động vào 3 ngày cuối tuần. Được đầu tư với mức kinh phí lớn, phố đi bộ Huế chính là điểm đến lý tưởng cho các hoạt động vui chơi, giải trí mang chất lượng cao, thu hút được nhiều du khách cả trong và ngoài nước.

Bãi biển Thuận An

Bãi biển Thuận An Huế mang làn nước trong xanh, một bờ cát trắng mịn cùng với nét đẹp hoang sơ sẽ làm say đắm biết bao du khách đã có dịp du lịch Huế. Thời gian lý tưởng nhất để bạn đến bãi biển Thuận An là vào sáng sớm. Bạn sẽ có thể thấy được khung cảnh náo nhiệt của các chiếc ghe thuyền mang đầy cá tôm của ngư dân, thưởng thức các món hải sản tươi ngon mà họ vừa mới đánh bắt về.

Lời kết:

Trên đây sẽ là các địa điểm du lịch Huế lý tưởng dành cho bạn. Vùng đất Huế mộng mơ với thiên nhiên xinh đẹp, con người dịu dàng, hiếu khách chính là đặc điểm của nơi đây. Đến với Huế, bạn chắc chắn sẽ được hòa mình vào không gian thanh tĩnh nhất, thưởng thức không khí dễ chịu nhất đó nhé.