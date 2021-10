Bất chấp nguy hiểm, nhóm thanh niên hồn nhiên chụp ảnh trên cao tốc giữa làn 100km/h

Your browser does not support HTML5 video.

Clip nhóm thanh niên bất chấp nguy hiểm chụp ảnh trên cao tốc (Nguồn: Giao thông Quốc gia)

Mới đây, cộng đồng mạng bất ngờ lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một nhóm thanh niên vô tư chụp hình trên đường cao tốc, bất chấp những nguy hiểm có thể gặp phải.

Đoạn clip được camera hành trình ghi lại cho thấy, vào khoảng 13h57' chiều ngày 11/10, trên Km63 đường cao tốc Lạng Sơn, một nhóm nam thanh nữ tú gồm 4 người vượt hàng rào lao ra giữa làn 100km/h để chụp ảnh cho nhau.

Mặc dù đường vắng vẻ nhưng hành động bất chấp nguy hiểm của nhóm thanh niên khiến nhiều cư dân mạng vô cùng bức xúc. Nhiều người còn mong cơ quan chức năng sẽ làm nghiêm, trừng phạt những kẻ gây mất an toàn cho người tham gia giao thông.

Một vài bình luận từ phía cư dân mạng:

- "Từ xa ít nhất cách 50m cũng thấy xe rồi mà không biết chạy ra ngoài. Chết lại bảo tại số, mấy nữa tra ra phạt lại bảo đen!".

- "Như may đường thẳng còn thấy, đoạn cua thì có mà xin vĩnh cụ".

- "Vì đường cao tốc rất hợp cho việc sống ảo nên con người thường hay bất chấp sự nguy hiểm chỉ vì mấy tấm ảnh sống ảo, may mắn thì thoát không may thì lại toang".

- "Được tấm ảnh sống ảo đăng lên Facebook câu like chết cũng không tiếc".

Hiện, đoạn clip vẫn đang nhận được sự quan tâm của công chúng./