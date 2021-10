Theo một số nguồn tin ban đầu, khoảng 14h35p chiều ngày nay (4/10), một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 2 người tử vong tại chỗ đã xảy ra ở khu vực cầu Táo Đội thuộc địa bàn thôn Đào Xuyên, xã Trung Chính, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh.

Clip hiện trường vụ tai nạn kinh hoàng tại Bắc Ninh khiến Nam OK, team Duy Thường tử nạn (Nguồn: Giao thông Quốc gia)

Tại hiện trường vụ tai nạn, chiếc xe ô tô con mang BKS 99C-145.12 sau khi va chạm cực mạnh với xe tải đã bị biến dạng, nằm bẹp dí bên lề đường. Lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt để tiến hành xử lý, kéo người gặp nạn ra khỏi ô tô. Đáng buồn thay, 2 người tử vong (1 nam, 1 nữ) tử vong tại chỗ.

Chiếc xe biến dạng sau cú đâm mạnh vào xe tải (Ảnh: FB)

Được biết, anh chàng Nam OK, thuộc team YouTuber Duy Thường là một trong số những nạn nhân tử vong. Anh chàng tên thật là Nguyễn Văn Nam, gương mặt nổi bật trên mạng xã hội video và được đông đảo bạn trẻ yêu thích. Hầu hết các video của Nam OK và Duy Thường đều hướng tới các đối tượng là bạn trẻ cấp 2, cấp 3.

Chính vì vậy, Nam OK thường xuyên chọn những nội dung đơn giản, gần gũi và lấy bối cảnh ngay tại nơi đang sinh sống. Nhờ tính cách hòa đồng, cách nói chuyện lôi cuốn, Nam OK luôn đem lại tiếng cười cho khán giả mỗi khi xuất hiện.

Ngay sau khi thông tin Nam OK tử nạn sau vụ tai nạn giao thông, nhiều người đã để lại bình luận chia buồn, tiếc thương cho một tài năng trẻ. Bên cạnh đó, một bộ phận cư dân mạng lại lợi dụng câu hot trend “xin vĩnh biệt cụ” để đùa cợt, chỉ trích anh chàng vì phóng nhanh nên mới gây tai nạn. Điều này thể hiện sự vô cảm, thờ ơ đáng lên án của một nhóm bạn trẻ hiện nay.

Hiện vụ tai nạn giao thông tại Bắc Ninh vẫn đang nhận được sự quan tâm của công chúng./