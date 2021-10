Your browser does not support HTML5 video.

Clip cháu bé 3 tuổi chạy nhanh qua đường bị xe tải cán ngang người (Nguồn: Giao thông Quốc gia)

Theo thông tin được đưa trên trang Giao thông Quốc gia, vào khoảng 9h45 phút sáng ngày 5/10, tại địa phận Thôn Tiên Cầu, Xã Hiệp Cường, Huyện Kim Động, Hưng Yên đã xảy ra một vụ tai nạn thương tâm khiến cháu bé khoảng 3 tuổi tử vong tại chỗ.



Đoạn camera được chiếc xe đỗ bên lề đường cho thấy, hai bà cháu đang đứng chơi trước sân nhà, mật độ phương tiện di chuyển trên đường khá đông đúc, đáng chú ý có khá nhiều xe chở hàng trọng tải lớn.

Do một phút bất cẩn của người bà, cháu bé bất ngờ chạy nhanh phóng băng qua đường đúng lúc này một chiếc xe tải chạy qua, không kịp phản ứng nên đã cán qua người cháu bé. Vụ việc khiến cháu bé tử vong tại chỗ.



Người bà thất thần ngồi ôm thi hài cháu bên đường (Ảnh: Giao thông Quốc gia)

Nhận được thông tin về vụ tai nạn, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt điều tiết giao thông, tổ chức khám nghiệm hiện trường. Hiện nguyên nhân sự việc vẫn đang được công an điều tra làm rõ.



Vụ tai nạn lại một lần nữa dóng lên hồi chuông cảnh báo về việc chăm trẻ nhỏ của các gia đình có nhà gần mặt đường. Thực chất đây không phải lần đầu các vụ tai nạn thương tâm liên quan đến sự bất cẩn của người lớn.

Chúng tôi sẽ cập nhật thêm thông tin về vụ tai nạn ngay sau khi có kết luận chính thức từ lực lượng chức năng./

Nguồn: Giao thông Quốc gia (91.com.vn)