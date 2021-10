Clip: Bị nhắc lắp đèn còi tự chế, tài xế ô tô hùng hổ cầm gậy bóng chày đập nát đầu xe máy

Your browser does not support HTML5 video.

Clip tài xế xe ô tô hùng hổ cầm gậy bóng chày hành hung người đàn ông đi xe máy khi bị nhắc nhở vì dùng đèn, còi tự chế, mất trật tự (Nguồn: Giao thông Quốc gia)

Vụ việc được người dân quay lại cho biết, nam tài xế ô tô hãng Mazda CX-5 đã sử dụng đèn và còi tự chế di chuyển ở ngoài đường. Đáng chú ý, người này liên tục bấm coi inh ỏi, gây khó chịu cho người đi đường.

Thấy chuyện bất bình nên một người đàn ông đi xe máy đã bức xúc chỉ chỏ, nhắc nhở vài câu. Không chịu nhận lỗi, tài xế ô tô còn hùng hổ xuống xe, lấy gậy bóng chày tấn công anh xe máy, sau đó đã đập nát đầu xe máy rồi đòi bỏ đi.

Sau khi vụ việc được đưa lên mạng đã thu hút rất nhiều lượt quan tâm của người dân, đại đa số những bình luận đều hướng tới chỉ trích tài xế ô tô. Nhiều người còn hi vọng cơ quan chức năng sớm vào cuộc, điều tra hành vi phạm pháp của nam tài xế ô tô. Một vài bình luận bày tỏ:

- "Đó là con người ngang ngược, phải truy tố trước pháp luật vì tội hủy hoại tài sản"

- "Xe CX-5 đã full đồ còn thừa tiền nghịch ngợm"

- "Đập vỡ xe thì cứ ra cơ quan làm việc thôi"

- "Đi đường sợ nhất là mấy thanh niên tự chế thêm còi với đèn pha vào xe thôi. Cả xe máy lẫn ô tô cứ rống còi inh ỏi".

Theo quy định việc "độ" thêm đèn, còi xe ô tô được coi là chuyện "tối kỵ", bởi lẽ điều này có thể gây nguy hiểm cho các phương tiện khác khi tham gia giao thông. Thậm chí, chủ phương tiện có thể còn thể bị tịch thu xe và phạt tiền nặng.

Hiện vẫn chưa rõ thời gian và địa điểm xảy ra sự việc trên. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin khi có tin mới về vụ việc./