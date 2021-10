Clip : Cảm động tài xế dừng khẩn cấp, chạy ra khỏi xe kịp ôm lấy 2 mẹ con nhảy cầu tự tử

Your browser does not support HTML5 video.

Clip: Thấy 2 mẹ con chuẩn bị nhảy cầu tự tử, nam tài xế vội dừng xe, lao xuống cứu khiến dân mạng cảm động (Nguồn: Giao thông Quốc gia)

Mới đây, cộng đồng mạng bất ngờ chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh tượng hai mẹ con chuẩn bị nhảy cầu tự tử.

Đoạn clip được camera hành trình chiếc xe buýt ghi lại cho thấy, hai mẹ con đang đi chậm rãi trên một chiếc cầu. Không biết vì lý do gì mà người mẹ lại nghĩ quẩn, quyết định ôm con nhảy tự tử. Ngay khi phát hiện sự việc, bác tài xế xe buýt nhanh chóng dừng xe, lao xuống cứu giúp 2 mẹ con, không cho người mẹ thực hiện ý nghĩ xấu.

Sau đó, hành khách trên xe cũng giúp bác tài xế đưa 2 mẹ con lên xe. Hành động của bác tài xế nhận được cơn mưa lời khen từ phía cộng đồng mạng. Một vài bình luận bày tỏ: "Bác tài phán đoán tình huống nhanh thật", "Không hiểu sao lại muốn nhảy tự tử nữa, thương hai mẹ con quá", "Chắc chị ấy cũng phải trải qua nhiều chuyện nên mới nghĩ quân như vậy", "Cảm ơn bác tài có những nghĩa cử đẹp"...

Từ dòng chữ trên đoạn clip nhiều người cho rằng sự việc xảy ra tại Trung Quốc. Hiện đoạn clip vẫn đang nhận được sự quan tâm của dư luận./