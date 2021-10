Your browser does not support HTML5 video.

Clip người phụ nữ đang đi đường thì bất ngờ té ngã, may mắn thoát khỏi gầm xe ben (Nguồn: Giao thông Quốc gia)

Mới đây, cộng đồng mạng bất ngờ chia sẻ đoạn clip ghi lại một vụ vượt ẩu của người phụ nữ điều khiển xe máy khiến nhiều người được phen thót tim.

Đoạn clip được camera hành trình ô tô phía sau ghi lại cho thấy, người phụ nữ điều khiển xe máy với tốc độ khá nhanh, khi đến chân cầu vượt thì bất ngờ tăng tốc, chuẩn bị vượt một chiếc xe ben mang BKS 89C - 210.**. Có vẻ như mặt đường khá xóc, nhiều đất đá nên người phụ nữ mất lái, loạng choạng rồi ngã văng ra đường.

Rất may người phụ nữ văng ra ngoài chỉ bị xây xát nhẹ, không va chạm với xe tải đi bên cạnh. Tài xế xe Ben nghe tiếng động mạnh cũng dừng lại gần đó xem xét tình hình. Vụ việc được ghi nhận trên đường thuộc địa phận Hưng Yên.

Người phụ nữ ngã lăn ra đường khi muốn vượt xe tải.

Sau khi xem đoạn clip không ít cư dân mạng phải rùng mình vì cách vượt xe khác đầy nguy hiểm của người phụ nữ. Một vài bình luận bày tỏ: "Trời! Vượt như thế nguy hiểm lắm, tốt nhất cứ để xe to đi trước mình đi sau là an toàn", "Nhẹ chân ga thôi!", "Đường này tôi hay đi làm, sợ quá", "Giật cả mình, mong chị gái kia không sao"...

Được biết sự việc diễn ra vào khoảng 1h11' chiều ngày 31/1/2018, tại một cung đường ở tỉnh Hưng Yên. Dù đã xảy ra từ lâu nhưng đoạn clip vẫn nhận được sự quan tâm của công chúng. Đây cũng là bài học cho các bác tài khi tham gia giao thông.