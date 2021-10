Clip: Điều khiển xe máy lấn làn, người đàn ông tử vong sau va chạm giao thông liên hoàn

Your browser does not support HTML5 video.

Clip nam thanh niên điều khiển xe máy lấn làn vượt ẩu, va chạm với xe tải tử vong tại chỗ (Nguồn: Giao thông Quốc gia)

Mới đây, cộng đồng mạng bất ngờ lan truyền đoạn clip dài khoảng 30s ghi lại một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Đoạn clip được camera an ninh chiếc xe tải đi ngược chiều cho thấy, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 13h41' chiều ngày 21/10 trên QL6 đoạn qua sân bay Nà Sản – Sơn La.

Chiếc xe của nam thanh niên tại hiện trường vụ tai nạn.

Theo đó, nam thanh niên điều khiển xe gắn máy mang BKS 26K1-148.*7 lưu thông trên QL6 hướng Thành phố Sơn La đi Hát Lót. Lúc này trên đường đang có khá nhiều xe, khi đến địa điểm trên, người điều khiển xe máy bất ngờ lấn làn, vượt ẩu.

Ngay khi vừa lách lên thì nam thanh niên va chạm với chiếc xe tải đi theo hướng ngược lại. Cú va chạm quá mạnh khiến nạn nhân bị ngã văng xuống đường, cùng lúc đó một chiếc xe tải khác đi phía sau phanh không kịp nên đã cán ngang qua người.

Chiếc xe tải cố đi trước cố lách sang vệ đường khi thấy nam thanh niên vượt ẩu.

Một số người dân địa phương cho biết, vụ tai nạn khiến nạn nhân không qua khỏi. Tài xế gây tai nạn cũng rời khỏi hiện trường sau khi va chạm với người đi xe máy.

Được biết, lực lượng chức năng cũng ngay lập tức có mặt tại hiện trường, tiến hành điều tra, xác minh làm rõ nguyên nhân.

Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thêm thông tin ngay khi có thông tin chính thức./