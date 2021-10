Your browser does not support HTML5 video.

Clip hai thanh niên đi xe máy không đội mũ bảo hiểm va chạm với xe ô tô đi hướng ngược chiều (Nguồn: Giao thông Quốc gia)

Mới đây, cộng đồng mạng bất ngờ tranh cãi về việc ai là người có lỗi trong một vụ tại nạn giao thông.

Theo những gì camera hành trình ghi lại, đoạn đường khá hẹp, lúc này xe ô tô đang muốn vượt một xe máy đi cùng chiều. Trong khi đang vượt thì bất ngờ 2 thanh niên không đội mũ bảo hiểm, phóng nhanh, khi đến khúc cua thì không phản ứng kịp nên đã tông trực diện vào xe ô tô.

Được biết, cú tông mạnh khiến 2 nam thanh niên văng xa, bị thương nặng, sau đó được người dân đưa đi cấp cứu. Đoạn clip được đăng tải đang gây nhiều ý kiến trái chiều trên mạng xã hội về tính đúng sai. Người cho rằng rõ ràng hai thanh niên đã sai khi không đội mũ còn phóng nhanh, kẻ thì khẳng định tài xế ô tô cũng có lỗi khi vượt xe máy đằng trước dù phía trước là khúc cua.



Một vài ý kiến từ phía cư dân mạng:

- "Khuất tầm nhìn mà ông nào cũng vội thế!".

- "Ô tô vượt trong điều kiện không an toàn".

- "Trường hợp này thì cả hai bên đều có lỗi rồi. Một bên thì phóng nhanh, không đội mũ, bên còn lại thì chuẩn bị đến khúc cua lại vượt xe khác".

- "Cả 2 đều sai vì khuất tầm nhìn".

Hiện đoạn clip vẫn đang nhận được sự quan tâm của công chúng./