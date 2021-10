Your browser does not support HTML5 video.

Clip: Khoảnh khắc 2 xe máy đối đầu khiến 2 người nguy kịch tại Hưng Yên

Mới đây, cộng đồng mạng bất ngờ chia sẻ clip một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng được cho xảy ra tại Hưng Yên.

Đoạn clip được camera an ninh ghi lại cho thấy, 2 xe máy đang đi 2 chiều ngược nhau thì bất ngờ 1 trong 2 chiếc xe lấn làn đâm trực diện vào xe còn lại. Cú tông quá mạnh khiến cả hai người văng xa, phương tiện cũng bị hư hỏng nặng.

Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng được cho xảy ra tại Hưng Yên.

Được biết, ngay sau khi vụ việc xảy ra người dân địa phương đã tiếp cận vụ việc đưa nạn nhân tới bệnh viện cấp cứu (một vài người cho biết 2 nạn nhân đã mất ngay sau khi tới bệnh viện).

Hiện thời gian và địa điểm xảy ra vụ tai nạn vẫn chưa rõ. Chúng tôi sẽ cập nhật thêm thông tin ngay khi có kết luận chính thức từ cơ quan chức năng./