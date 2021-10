Clip: Khoảnh khắc kinh hoang nam tài xế mải dùng điện thoại tông trực diện vào xe phía trước

Your browser does not support HTML5 video.

Clip nam tài xế mải mê dùng điện thoại đâm thẳng vào đuôi xe phía trước (Nguồn: Giao thông Quốc gia)

Mới đây, cộng đồng mạng bất ngờ chia sẻ đoạn clip dài khoảng 20s ghi lại cảnh một tài xế ô tô do mải dùng điện thoại đã gây ra một vụ tai nạn kinh hoàng khiến nhiều người sợ hãi.

Đoạn clip được camera hành trình ghi lại cho thấy, nam tài xế chỉ chăm chăm nhìn vào điện thoại, cầm lái bằng một tay. Chỉ trong tích tắc vài giây, khi tài xế phát hiện ra phương tiện của mình sắp gây ra tai nạn thì chiếc xe đã tông trực diện vào đuôi một chiếc xe ô tô khác di chuyển cùng chiều. Ngay sau đó, camera gắn trong ô tô "mất hình".

Theo một số nguồn tin, vụ tai nạn xảy ra vào vài ngày trước, nhưng thời gian, địa điểm cụ thể thì không ai rõ. Tuy nhiên, ngay sau khi đoạn clip được đăng tải, nhiều người lo ngại rằng từ cú đâm trực diện có thể thấy nam tài xế "lành ít dữ nhiều". Bên cạnh đó, đông đảo cư dân mạng cũng bức xúc trước cách lái xe bất cẩn, coi thường tính mạng bản thân của nam tài xế ô tô.

Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về vụ tai nạn đến quý độc giả ngay khi có thông tin mới./