Clip: Khoảnh khắc lơ xe thoát chết khi thùng xe ben lật trong lúc nâng khiến dân mạng thót tim

Clip anh chàng lơ xe may mắn thoát chết khi thùng xe tải bất ngờ lật sau khi nâng (Nguồn: Giao thông Quốc gia)

Mới đây, cộng đồng mạng bất ngờ lan truyền đoạn clip ghi lại một cảnh tưởng thót tim khi người đàn ông may mắn thoát chết trong gang tấc.

Đoạn clip được camera an ninh nhà dân gần đó ghi lại cho thấy, một người đàn ông được cho là lơ xe tải đang ngồi ngay phía dưới vệ đường. Trong khi đó, chiếc xe đầu kéo đang chuẩn bị nâng thùng lên để đổ vật liệu xây dựng xuống bãi. Chưa rõ nguyên nhân gì sau khi tài xế nâng ben thì thùng xe bất ngờ đổ nghiêng về bên hông trái chiếc xe, ngay tại vị trí lơ xe ngồi cách đó chỉ vài giây. Rất may lơ xe đứng gần đó đã di chuyển khỏi vị trí ngồi trước khi thùng ben đổ.

Người đàn ông may mắn thoát chết trong gang tấc.

Sự việc khiến nhiều người không khỏi thót tim khi xem xong đoạn clip. Một vài bình luận bày tỏ từ phía cư dân mạng: "May quá một tý nữa thì đè thẳng vào anh lơ xe ngồi phía dưới rồi", "Cái này các cụ gánh còng lưng, hên cái là tự dưng ông lơ xe đứng dậy đi ra phía sau kiểm tra", "Các ông làm ăn ẩu quá không biết ông ngồi dưới có làm sao chạy kịp không sợ thật"...

Được biết, vụ việc xảy ra vào khoảng 00:33 đêm ngày 25/10 vừa qua. Địa điểm vẫn chưa được xác định nhưng đoạn clip vẫn đang nhận được sự quan tâm của dư luận./