Clip: Khoảnh khắc nam thanh niên say sỉn đi nhậu về khuya bị tài xế mặc áo Grab trấn lột điện thoại

Clip nam thanh niên say sỉn đi nhậu về khuya bị tài xế mặc áo Grab trấn lột điện thoại (Nguồn: Giao thông Quốc gia)

Mới đây, cộng đồng mạng bàng hoàng khi xem đoạn clip ghi lại cảnh một tài xế mặc áo Grab ngang nhiên trấn lột tài sản của một nam thanh niên ngay giữa đường phố.

Theo đoạn clip được camera nhà dân ghi lại cho thấy, sự việc xảy ra vào khoảng 21h tối ngày 22/10, trong một con ngõ nhõ, nam thanh niên có biểu hiện say sỉn, không làm chủ được bản thân đang đứng trước căn nhà đang mở cửa. Phía bên trái đường có một người đàn ông mặc áo Grab.

Lúc này, nam thanh niên đang nói gì đó với tài xế Grab. Dường như phát hiện anh chàng đang say sỉn, nam tài xế mặc áo Grab đã xuống xe có hành động đe dọa, đẩy người này cùng chiếc xe máy vào góc tường, sau đó lấy điện thoại di động của nam thanh niên say rượu trên.

Tài xế Grab đẩy nam thanh niên say sỉn vào góc rồi lục khắp túi quần áo.

Quá bất ngờ lại không được tỉnh táo nên nam thanh niên chỉ còn biết đứng sững người, làm đổ xe máy xuống đường. Ngay sau khi lấy được điện thoại, tài xế Grab nhanh chóng lên xe bỏ đi. Tuy nhiên, mọi hành động của người đàn ông này đều được camera ghi lại.

Không ít cư dân mạng xem xong đoạn clip đều phải rùng mình với hành động trấn lột tài sản táo tợn của tài xế Grab. Ai cũng rút ra bài học không nên đi nhậu về muộn, nếu say sỉn nên nhờ người khác chở về, tránh những trường hợp không đánh tiếc, nhất là các bạn nữ.

Hiện vẫn chưa rõ địa điểm xảy ra vụ việc./