Clip: Khoảnh khắc người đàn ông đi ngược chiều đâm trực diện vào xe ô tô con khiến dân mạng thót tim

Clip người đàn ông đi ngược chiều đâm trực diện đầu xe ô tô con khiến dân mạng được phen thót tim (Nguồn: Giao thông Quốc gia)

Mới đây, cộng đồng mạng bất ngờ truyền tay nhau đoạn clip ghi lại một vụ va chạm giữa xe gắn máy và xe ô tô con.

Đoạn clip được camera an ninh nhà dân gần đó ghi lại cho thấy, vào ngày 24/10/2021, một người đàn ông điều khiển xe máy giống như đang đi giao hàng. Tuy nhiên, người này lại đi ngược chiều và không chú ý quan sát nên đã đâm trực diện vào chiếc xe ô tô 4 chỗ lưu thông theo đúng làn đường. Cú đâm tương đối mạnh khiến người đàn ông ngã văng xuống đường, món hàng trên xe cũng vỡ tung, bắn lên đầu xe ô tô.

May mắn thay xe ô tô dừng lại kịp nên người đàn ông điều khiển xe máy cũng chỉ bị thương nhẹ. Không ít cư dân mạng cho rằng người đi xe máy đã sai khi đi ngược chiều, không chú ý quan sát đường dẫn đến vụ va chạm không đáng có.

Một vài bình luận từ phía dân mạng: "Do cái bao để trước, mình mấy lần để vật trước cũng vậy lúc đánh lái nó chạm vào không chỉnh lái được", "Xem clip thì hình như cụ xe máy trở kẹp bao gạo đằng trước nên mắc kẹt tay lái không đánh lái được, nhiều trường hợp kẹp đồ đằng trước hay bị như vậy", "Đâm quả kinh thật đấy!", "Thế mới nói đi đường các bác nhớ chú ý hơn, đừng vừa đi vừa nhìn lên trên trời như kia", "May mắn là bác tài không sao!"...

Hiện đoạn clip vẫn đang nhận được sự quan tâm của dư luận./