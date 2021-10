Clip: Khoảnh khắc xe cứu thương tông xe máy, một học sinh bị thương rất nặng tại Tuyên Quang

Your browser does not support HTML5 video.

Clip xe cứu thương tông xe máy tại ngã tư khiến 2 em học sinh văng xa tại Tuyên Quang (Nguồn: Giao thông Quốc gia)

Theo một số thông tin ban đầu, khoảng 12h trưa ngày 1/10, trên đường QL 2 đoạn ngã tư rẽ vào trường sát hạch lái xe TP.Tuyên Quang đã xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 2 học sinh bị thương khá nặng.

Cụ thể, trong đoạn clip được camera an ninh ghi lại, chiếc xe cứu thương khi đi qua ngã tư chạy với vận tốc khá cao, đã đâm 2 em học sinh điều khiển xe máy đang sang đường. Cú đâm mạnh khiến 2 học sinh ngồi trên xe máy văng xa. Hậu quả 2 em học sinh bị thương, trong đó có 1 em bị thương rất nặng.

Sau khi đâm mạnh vào xe máy, chiếc xe cứu thương lao vào một con đường khác. Rất may trên xe cứu thương không có người bệnh. (Ảnh: 91.com.vn)

Nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về sự việc ngay khi có kết luận chính thức./