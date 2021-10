Clip khoảnh khắc xe lu đâm ô tô khi đang quay đầu khiến dân mạng tranh cãi: Ai phải đền ai?

Your browser does not support HTML5 video.

Clip vụ va chạm hy hữu giữa xe lu và xe con khiến dân mạng tranh cãi liệu ai mới là người sai (Nguồn: Giao thông Quốc gia)

Mới đây, cộng đồng mạng bất ngờ lan truyền một đoạn clip ghi lại một vụ va chạm giao thông giữa 1 xe ô tô con 4 chỗ màu trắng và 1 chiếc xe lu.

Đoạn clip được camera nhà dân ghi lại cho thấy, tài xế xe ô tô con đang cho xe quay đầu trên đường, cùng lúc đó 1 chiếc xe lu cũng đang tiến tới.

Thay vì dừng xe, chừa khoảng trống cho xe ô tô con quay đầu, tài xế xe lu lại như "nhắm mắt làm ngơ" đâm vào thân xe ô tô.

Cú đâm tuy nhẹ nhưng đã khiến chiếc xe ô tô màu trắng bị hư hỏng bên tay phải. Còn chiếc xe lu gần như không bị 1 vết xước.

Ngay sau khi được đăng tải, đoạn clip trên đã gây ra tranh cãi dữ dội trên mạng xã hội. Dân mạng thi nhau đưa ra quan điểm chứng minh liệu ai mới là người sai trong tình huống va chạm này.

Đông đảo cư dân mạng cho rằng người sai chính là tài xế xe lu, bởi khoảng cách giữa hai xe đủ xa để người này kiểm soát được việc tránh va chạm. Số khác lại nhận định xe ô tô cũng sai khi quay xe ngay giữa đường lớn gây ảnh hưởng đến phương tiện khác.

Hiện đoạn clip vẫn đang nhận được sự quan tâm của dư luận./