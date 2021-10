Clip: Kinh hoàng người phụ nữ đổ xăng thiêu sống người đàn ông khiến dân mạng rùng mình

Your browser does not support HTML5 video.

Clip người phụ nữ bất ngờ tạt xăng sau đó châm lửa thiêu sống người đàn ông ngay trước cửa nhà khiến dân mạng kinh hãi (Nguồn: Giao thông Quốc gia)

Mới đây, người dùng mạng xã hội bất ngờ chia sẻ một đoạn clip ghi lại hình ảnh một vụ thiêu sống người kinh hoàng.

Đoạn clip được camera nhà dân ghi lại cho thấy, khi người đàn ông đang đứng trước cổng nhà, thì bất ngờ bị một người phụ nữ đi đến hất xăng lên người rồi châm lửa. Trong giây lát, người đàn ông bỗng biến thành "ngọn đuốc sống" khiến người xem đoạn clip không khỏi rùng mình.

Quá hoảng loạn, người đàn ông vội mở cửa thẳng chạy vào phía trong nhà, la hét cầu cứu những người xung quanh.

Hiện chưa rõ địa điểm cũng như thời gian xảy ra vụ việc, tuy nhiên nhiều ý kiến cho rằng rất có thể đây là một vụ việc đã xảy ra khá lâu. Dù vậy đông đảo cư dân mạng vẫn quan tâm và để lại bình luận bày tỏ sự phẫn nộ trước hành động dã man của nghi can, đồng thời chia buồn với nạn nhân.

Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật các thông tin, diễn biến mới nhất liên quan tới vụ việc./