Clip: Người đàn ông túm tóc, đá tới tấp vào mặt người phụ nữ giữa đường vì 'mày dám chửi vợ tao à'

Sáng 17/10, cộng đồng mạng bất ngờ lan truyền một đoạn clip ngắn ghi lại cảnh người đàn ông hành hung người phụ nữ giữa đường, mặc sự can ngăn của những người xung quanh.

Trong clip, người đàn ông đang túm tóc một người phụ nữ và nói: 'Mày quỳ xuống, quỳ xuống, mày dám chửi vợ tao à?'. Đáng chú ý, người này còn liên tục dùng chân đạp vào mặt, chân tay người phụ nữ. Trước sức mạnh của kẻ hành hung người phụ nữ chỉ biết ngồi rạt xuống đất chịu trận.

Cạnh đó là người phụ nữ được cho là vợ của người đàn ông cũng ra tay can ngăn, hàng xóm xung quanh cũng nói người đàn ông nên nhỏ nhẹ nhưng người này vẫn tiếp tục hành vi đánh đập người phụ nữ.

Người đàn ông đánh tới tấp một phụ nữ.

Chưa rõ nguyên nhân và địa điểm xảy ra vụ việc nhưng nhiều người chỉ trích hành vi phản cảm của người đàn ông. Một vài bình luận bày tỏ từ phía cư dân mạng:

- "Không biết ai đúng, ai sai nhưng cứ đánh phụ nữ là sai trước đã".

- "Có việc gì thì ngồi xuống nói chuyện với nhau, đánh nhau làm gì để lại lên phường".

- "Biển số xe hình như là ở Bắc Ninh".

- "Hy vọng chị gái kia không bị đánh nặng quá!".

Hiện đoạn clip vẫn đang nhận được sự quan tâm của công chúng. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật về vụ việc ngay khi có thông tin chính thức./