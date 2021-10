Your browser does not support HTML5 video.

Mới đây, một tài khoản mạng xã hội có tên Đ.M.T bất ngờ chia sẻ một đoạn clip bày tỏ sự bức xúc khi đi đổ xăng. Vụ ồn ào được cho xảy ra vào ngày 10/10/2021 tại một cây xăng trên đường Phạm Văn Đồng - Hà Nội.

Dòng trạng thái được nam tài xế chia sẻ có nội dung như sau: "Nhân viên cây xăng vẫn cầm cò dừng bơm xăng trên tay mà số cứ nhảy từ 112300-112500-112600 là sao nhỉ? Vài trăm đồng không đáng là bao nhưng nhiều vài trăm đồng nó lại là có chuyện...

Mình thấy có biến nên mới tạm dừng lại để check ,nếu không dừng lại mà bơm tiếp không hiểu đồng hồ sẽ nhảy thế nào nữa và số xăng mình nhận lại được bao nhiêu so với số tiền mình bỏ ra? Đề nghị cơ quan chức năng vào thanh kiểm tra tại cây xăng 1*6 đường Phạm Văn Đồng - Hà Nội".

Đoạn clip được chủ tài khoản đăng tải cho thấy, nhân viên cây xăng đã dừng bơm nhưng số tiền cùng số lít xăng vẫn tiếp tục tăng. Không rõ nguyên nhân xảy ra chuyện nhảy số là gì nhưng cư dân mạng đã bày tỏ sự bức xúc với cây xăng trên. Thực chất việc "móc túi" khách hàng tại các trạm cây xăng bằng mánh khóe không còn là điều quá xa lạ.

Một vài bình luận từ phía cư dân mạng:

- "Hẳn là mấy trăm không là gì, ông nhân viên nói vậy mà nghe được hả?".

- "Nếu khách hàng không xuống tận nơi kiểm tra thì chắc không ai biết chuyện nhảy số như vậy luôn!".

- "Mỗi khách hàng vài trăm đồng nhưng nếu cộng lại một ngày hàng trăm, hàng nghìn lượt khách thì con số ăn chặn được không hề nhỏ đâu".

- "Mong cơ quan chức năng đến tận nơi điều tra làm rõ tất cả mọi chuyện".

Hiện vụ việc vẫn đang nhận được sự quan tâm từ phía công chúng./