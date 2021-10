Clip: Nhóm nam sinh đi xe máy không đội mũ bảo hiểm, lấn làn vượt ẩu suýt gây tai nạn cho người khác

Your browser does not support HTML5 video.

Clip nhóm nam sinh điều khiển xe máy nhưng không đội mũ bảo hiểm, ngang nhiên lấn làn, vượt ẩu suýt va chạm với xe tải đi ngược chiều (Nguồn: Giao thông Quốc gia)

Mới đây, trên mạng xã hội bất ngờ chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh lạng lách, đánh võng, bất chấp tính mạng bản thân của một nhóm thanh niên được cho là đang lứa tuổi học sinh.

Theo đoạn clip được được camera an ninh xe ô tô đi ghi lại cho thấy, các phương tiện đang lưu thông trên đường thì bất ngờ từ phía sau có 3 nam thanh niên mang ba lô học sinh điều khiển xe máy vọt lên. Đáng chú ý, cả 3 đều không đội mũ bảo hiểm, lạng lách, vượt ẩu rất nguy hiểm. Thậm chí, 1 nam sinh còn điều khiển xe tạt ngang đầu chiếc xe, suýt chút nữa gây tai nạn.

3 nam sinh lượn lách, "vỉa" đầu ô tô tải vô cùng nguy hiểm.

Hành động của nhóm nam sinh khiến dân mạng không khỏi bức xúc. Nhiều người cho rằng 3 thanh niên đang coi thường tính mạng bản thân và những người khác. Hơn hết nếu đang là học sinh chưa đủ tuổi lái xe và chưa có bằng lái thì việc nhóm thanh niên tự ý điều khiển xe máy là vi phạm luật giao thông.

Một vài bình luận từ phía cư dân mạng: "Mấy em học sinh đi khiếp quá!", "Suốt ngày cháu nó ở nhà ngoan lắm đi ra đường như tướng cướp", "Tý nữa thì làm khổ bác tài xế xe tải", "Chịu các em rồi", "Rồi về nhà thanh niên kia lại hỏi lũ bạn: Các bạn thấy mình vỉa đầu xe tải ghê không, đấy nhìn mà học tập nhé!", "Tại sao bố mẹ mấy đứa lại cho con đi xe máy nhỉ? Làm gì đã đủ tuổi mà lái xe?"...

Hiện vẫn chưa rõ thời gian, địa điểm quay được đoạn clip nhóm nam sinh lạng lách, vượt ẩu, gây nguy hiểm cho người đi đường trên. Nhiều người hi vọng cơ quan chức năng có thể vào cuộc điều tra và xử lý 3 nam sinh trong đoạn clip.