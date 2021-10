Clip: Tai nạn kinh hoàng tại ngã tư, xe Ben đè bẹp dúm xe con khiến nhiều người rùng mình

Your browser does not support HTML5 video.

Clip khoảnh khắc xe Ben đè bẹp dúm xe con khi đi qua ngã tư khiến nhiều người rùng mình (Nguồn: Giao thông Quốc gia)

Mới đây, cộng đồng mạng bất ngờ lan truyền đoạn clip ghi lại một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa 1 xe ô tô con 4 chỗ và 1 xe Ben đang chở hàng. Được biết, sự việc xảy ra vào khoảng 17h10' ngày 26/10/2021 tại một tỉnh thuộc Trung Quốc.

Đoạn clip được camera hành trình xe ô tô phía sau ghi lại cho thấy, xe ô tô con màu trắng đang đi thẳng qua ngã tư thì bất ngờ va chạm với xe Ben đi từ phía bên phải lao đến. Do chiếc xe Ben phóng nhanh, tài xế không kịp trở tay nên mất thăng bằng dẫn tới đổ nghiêng, đè trúng ô tô con. Đáng buồn thay, tài xế xe ô tô con khi phát hiện sự việc có dừng lại nhưng vẫn không tránh khỏi bị xe Ben đè bẹp dí.

Khoảnh khắc kinh hoàng xe ô tô con bẹp dí sau cú va chạm với xe Ben vật liệu xây dựng.

Nhiều người xem xong đoạn clip cho rằng tài xế xe con lành ít dữ nhiều, có thể đã không qua khỏi sau vụ tai nạn. Đây cũng là bài học cho các bác tài khi di chuyển qua ngã tư chỉ có đèn vàng. Hãy cố gắng quan sát, đi chậm hơn để tránh xảy ra những tai nạn đáng tiếc.

Hiện đoạn clip vẫn đang nhận được sự quan tâm của dư luận./