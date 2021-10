Clip: Tai nạn liên hoàn giữa 2 ô tô, 2 xe máy khiến nhiều người trọng thương tại Lâm Đồng ngày 24/10

Your browser does not support HTML5 video.

Clip tai nạn liên hoàn giữa 2 ô tô, 2 xe máy, nhiều người trọng thương (Nguồn: Giao thông Quốc Gia)

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 9h10' sáng nay (24/10), một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa 2 ô tô, 2 xe máy đã xảy ra tại con dốc Đại Bình, đoạn nghĩa trang Phường Lộc Sơn, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.

Đoạn camera an ninh nhà dân ghi lại cho thấy, các phương tiện đang di chuyển trên đường, một chiếc xe bán tải mất lái đã đâm vào một chiếc xe ô tô con rồi va chạm với 2 xe máy đi phía trước. Đáng chú ý, một người đi xe máy bị ô tô con hất văng, lăn vài vòng trên đường.

Xe ô tô con móp méo sau tai nạn.

Cú đâm liên hoàn khiến nhiều người bị thương, xe tải lật nghiêng, xe con lao vào nhà dân bên đường, còn 2 xe máy hư hỏng nặng.

Một vài người dân có mặt tại hiện trường cho biết, ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, các nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu. Nhận được thông tin, lực lượng Công an nhanh chóng có mặt tại hiện trường phối hợp với lực lượng chức năng tham gia công tác cứu nạn, cứu hộ và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Chiếc xe tải lật nghiêng bên vệ đường.

Hiện vụ việc vẫn đang nhận được sự quan tâm của công chúng. Chúng tôi sẽ cập nhật thêm thông tin ngay khi có kết luận chính thức từ cơ quan chức năng.