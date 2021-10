Clip: Thót tim cảnh áo mưa cuốn vào bánh xe, em nhỏ ngồi sau bị hất văng xuống đường

Your browser does not support HTML5 video.

Clip áo mưa cuốn vào bánh xe, em bé ngồi sau bị vắt ngang phía sau khiến dân mạng thót tim (Nguồn: Giao thông Quốc gia)

Những ngày vừa qua, thời tiết tại nhiều tỉnh thành nước ta diễn biến phức tạp. Trời đổ mưa cũng là lúc nhiều vụ tai nạn giao thông liên quan đến việc sử dụng áo mưa tăng lên. Đoạn clip ghi lại sự việc áo mưa cuốn vào bánh xe khiến một em bé bị thương khiến dân mạng không khỏi rùng mình.

Theo đó, cảnh tượng nguy hiểm này được camera nhà dân ghi lại cho thấy, một người đàn ông đang điều khiển xe gắn máy chở theo 2 con nhỏ thì bất ngờ áo mưa quấn vào bánh xe đằng sau. Sự cố này xảy ra quá nhanh khiến cho đứa trẻ ngồi phía sau bị vắt ngang phía sau xe rồi ngã xuống đất. Ngay khi biết sự việc, người đàn ông đã loạng choạng dừng xe phải nhờ sự giúp đỡ của những người đi đường để gỡ áo mưa và đưa em nhỏ đi cấp cứu.

Em bé bị cuốn vào bánh xe.

Đoạn clip hiện vẫn được chia sẻ rầm rộ ở trên mạng xã hội và nhận nhiều sự quan tâm, chú ý từ phía cộng đồng mạng. Nhiều người cho rằng tình huống trên lại một lần nữa dóng lên hồi chuông cảnh tỉnh cho nhiều người đi xe máy khi tham gia giao thông. Đó là mỗi người nên chú ý khi mặc áo mưa, chọn những bộ gọn gàng hoặc ngồi đè lên vạt áo để không bị bay khi di chuyển, hay cuốn vào bánh xe gây ra nguy hiểm cho bản thân và những người xung quanh. Nếu có con nhỏ thì nên chọn cho các bé bộ áo mưa tách rời áo và quần, sẽ tránh xảy ra những tai nạn đáng tiếc như trong đoạn video trên.