Clip toàn cảnh tìm thấy thi thể bé trai 2 tuổi mất tích tại Bình Dương: Dân mạng xót xa đột cùng

Clip người dân vây quanh tại khu vực tìm thấy thi thể bé trai 2 tuổi mất tích tại Bình Dương (Nguồn: FB)

Sau khoảng 5 ngày tích cực tìm kiếm, vào khoảng 12h trưa ngày 20/10, lực lượng chức năng cùng người thân đã tìm thấy thi thể cháu L.G.H (2 tuổi) tại con suối phía sau chỉ cách nhà khoảng 200-300m.

Nhiều người dân đã có mặt tại hiện trường và quay lại toàn cảnh thi thể bé trai bị mắc vào cành cây dưới suối. Sự việc khiến cư dân mạng vô cùng xót xa, bàng hoàng, chia buồn cùng gia đình bé trai.

Trước đó, khoảng 10h ngày 15/10, bé L.G.H đang chơi trước nhà tại ấp Tân Định, xã Minh Tân cùng mẹ là chị H.T.A.N. Thấy con đang tự chơi nên chị N đi vào nhà, khi vào nhà một lúc và quay ra thì hốt hoảng không thấy con đâu. Chị tìm kiếm xung quanh nhà nhưng không phát hiện thấy bé H.

Ngay sau đó, gia đình đã báo cho chính quyền để tổ chức tìm kiếm. Lực lượng chức năng cùng người thân đã phối hợp với hàng chục người tìm kiếm cả ngày lẫn đêm. Tuy nhiên, sau 4 ngày vẫn chưa có tung tích về cháu bé.

Một số nguồn tin cho rằng bé trai bị hai người đàn ông bắt cóc nhưng vẫn không có thêm thông tin gì khác. Người cha cũng thông báo nếu ai tìm được cháu sẽ hậu tạ 200 triệu đồng.

Hiện phía cơ quan chức năng đang tiến hành khám nghiệm hiện trường, xác minh, làm rõ nguyên nhân bé trai qua đời./