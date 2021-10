Clip: Tránh xe tải lấn làn gần hết đường, tài xế ô tô lao xuống rìa đường lật nghiêng

Your browser does not support HTML5 video.

Clip tài xế xe tải vượt ẩu khiến xe ngược chiều lật ngang xuống rìa đường (Nguồn: Giao thông Quốc gia)

Mới đây, cộng đồng mạng bất ngờ lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một vụ va chạm giao thông do lỗi vượt ẩu khiến các bác tài không khỏi bức xúc khi xem.

Vụ việc xảy ra vào ngày 5/10 và được camera hành trình ghi lại. Theo đó, chiếc xe ô tô gắn camera hành trình đang di chuyển trên đường thì bất ngờ phát hiện 1 chiếc xe tải trọng lượng lớn đã lấn làn gần hết đường khiến chiếc xe này vội tránh rồi lao xuống rìa đường lật nghiêng. Được biết, nam tài xế chỉ bị thương nhẹ.

Hiện, địa điểm xảy ra vụ việc vẫn chưa rõ, tuy nhiên đông đảo cư dân mạng sau khi xem xong đoạn clip đều bức xúc trước hành động vượt ẩu, thiếu quan sát của nam tài xế xe tải kia. Một vài bình luận từ phía cư dân mạng:

- "Đi chậm thôi, lái xe mà không căn được đường là kém rồi".

- "Đỡ làm sao được, chỉ có lao xuống dưới".

- "Đi thế này thì khổ đồng nghiệp quá!".

- "Nhìn đường như đi từ dưới dốc xuống vậy, chưa kể xe tải kia còn vượt đoạn khúc cua nữa thì ai mà đỡ nổi".

Đoạn clip vẫn đang nhận được sự quan tâm từ phía cư dân mạng./