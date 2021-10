Clip: Vừa đi vừa uống trà sữa, nữ sinh đi xe đạp điện đâm thẳng vào đầu ô tô khiến dân mạng thót tim

Your browser does not support HTML5 video.

Clip cô gái vừa đi vừa uống trà sữa đâm thẳng vào xe ô tô (Nguồn: Giao thông Quốc gia)

Mới đây, cộng đồng mạng được phen thót tim khi xem đoạn clip ghi lại cảnh va chạm giữa một nữ sinh đi xe đạp điện và một chiếc xe ô tô.

Đoạn clip được camera hành trình xe ô tô ghi lại cho thấy, chiếc xe này đang di chuyển trên đường, khi đến ngã tư thì bất ngờ va chạm với một nữ sinh đi xe điện. Đáng chú ý, cô gái vừa đi vừa uống trà sữa nên không thấy đường đã đâm trực diện vào đầu xe ô tô.

May mắn do bác tài đi chậm và dừng kịp thời nên nữ sinh chỉ bị khựng nhẹ, trà sữa bắn đầy khắp mặt. Không ít cư dân mạng đã để lại bình luận phê bình nữ sinh khi vừa đi vừa uống trà sữa rất nguy hiểm.

Hiện vẫn chưa rõ thời gian, địa điểm xảy ra sự việc nhưng đoạn clip đang nhận được sự quan tâm từ phía dư luận./