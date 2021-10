Your browser does not support HTML5 video.

Clip xe ô tô bán tải đi lấn làn sang đường ngược chiều rồi xin nhập làn nhưng các xe khác ngan cản gây tranh cãi (Nguồn: Giao thông Quốc gia)

Mới đây, cộng đồng mạng bất ngờ chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh một tình huống giao thông được cho là mới xảy ra trên Quốc lộ 20, đoạn qua địa phận tỉnh Lâm Đồng.

Đoạn clip được camera hành trình gắn trên xe các phương tiện lưu thông cho thấy, một chiếc xe bán tải màu đỏ đang đi phía sau thì bất ngờ tăng tốc, lấn làn sang đường ngược chiều để vượt hàng dài xe ô tô đang nối đuôi nhau. Sau đó, người điều khiển xe đỏ xin nhập làn nhưng các tài xế ô tô khác nhất quyết không nhường đường.

Sau khi đoạn video được chia sẻ đã gây ra không ít tranh cãi trên mạng xã hội. Một số ý kiến trách các bác tài ô tô không cho xe bán tải đỏ nhập lại làn vì lý do "hơn thua thì được gì", "biết đâu họ vội", " nên dĩ hòa vi quý". Số khác cư dân mạng lại đưa ra lập luận rằng, trên đường có nhiều ôtô đang xếp hàng, tại sao tài xế bán tải không làm theo họ mà cứ phải lấn qua làn ngược chiều rồi lại xin nhập làn? Cứ đổ thừa "đang vội", "có công chuyện gấp" để mặc nhiên chạy lấn làn và đòi người khác nhường đường cho mình?

Ngoài ra, kiểu giao thông chen ngang, "khôn lỏi" như đoạn clip đang diễn ra hằng ngày, gây bức xúc đối với những người tham gia giao thông. Việc này có thể dẫn đến kẹt xe, tai nạn, thậm chí sâu xa hơn là thiệt hại kinh tế khôn lường.

Hiện đoạn clip vẫn đang nhận được sự quan tâm của dư luận./