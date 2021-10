Clip: Xe máy kẹp 3 vượt đèn đỏ lao thẳng vào xe đầu kéo, 3 nam thanh niên nằm bất động

Your browser does not support HTML5 video.

Clip nhóm thanh niên không đội mũ bảo hiểm, phóng nhanh, vượt đèn đỏ, đâm thẳng vào thân xe đầu kéo bất tỉnh tại chỗ (Nguồn: Giao thông Quốc gia)

Mới đây, cộng đồng mạng bất ngờ chia sẻ đoạn clip ghi lại một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe máy và xe đầu kéo.

Đoạn clip được camera an ninh ghi lại cho thấy, 3 nam thanh niên không đội mũ bảo hiểm, "kẹp 3" rồi điều khiển xe máy với vận tốc khá nhanh. Đáng chú ý, khi đi qua ngã tư có đèn tín hiệu giao thông, nam thanh niên cầm lái đã vượt đèn đỏ lao vào chiếc xe đầu kéo, cú đâm mạnh khiến 3 nam thanh niên ngã văng xuống đường.

Theo hình ảnh ghi lại, 3 nam thanh niên sau đó đã tự đứng dậy được nhưng cũng có vẻ khá đau đớn. Đa số cư dân mạng sau khi xem đoạn clip đều ngán ngẩm trước cách tham gia giao thông của nhóm thanh niên trên. Một vài bình luận bày tỏ: "Các cháu ở nhà ngoan lắm!", "Đi nguy hiểm quá", "Kẹp 3 còn không đội mũ bảo hiểm, không biết có bằng lái xe chưa nữa?"...

Hiện chưa rõ thời gian, địa điểm xảy ra vụ việc nhưng đoạn clip vẫn đang nhận được sự quan tâm của công chúng.