Theo một số nguồn tin ban đầu, khoảng 14h30', ngày 10/10 vừa qua, một vụ tai nạn đã xảy ra tại đoạn Km164 đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai.

Đoạn clip được camera hành trình ghi lại cho thấy, xe ô tô màu đỏ mang mang hiệu KIA Cerato đang đi trên đường thì bất ngờ đè vạch cấm, vượt ẩu nên đâm thẳng vào dải phân cách giữa rồi bay lộn nhiều vòng trên không trước khi lật ngửa bụng lên trời.

Rất may người trong xe ô tô chỉ bị thương nhẹ rồi tự thoát ra khỏi xe. Nhiều người sau khi xem xong đoạn clip cảm thấy rất bức xúc với hành động xem thường mạng sống và pháp luật của tài xế xe KIA. Một vài bình luận từ phía cư dân mạng:

- "Chạy kiểu đó thì chưa tông phải ai là may rồi!".

- "Vạch liền, vượt ẩu, chia buồn cùng đồng nghiệp".

- "Sợ quá như phim hành động Fast and Furious vậy!".

- "Tốc độ như vậy thì không oan uổng gì rồi may là người không sao".

- "Chạy thế này tài xế không chết là may rồi".

- "Hi vọng anh rút kinh nghiệm lúc chạy xe, đường có vắng vẻ thì cũng đi từ từ thôi, đâu việc gì phải gấp đâu".

Hiện đoạn clip vẫn đang nhận được sự quan tâm của công chúng!