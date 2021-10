Sáng ngày 8/10, cộng đồng mạng bất ngờ chia sẻ loạt thông tin về một "biến" mới tại huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội. Cụ thể, một vài người đã đăng tải bài viết có nội dung như sau: "Ai biết vụ tự tử đầu Cầu Tế Tiêu không cho hóng với".

Your browser does not support HTML5 video.

Clip nam thanh niên treo cổ tự tử ở Mỹ Đức, Hà Nội (Nguồn: Giao thông Quốc gia)

Theo một số nguồn tin ban đầu, trong lúc đang di chuyển qua khu vực Cầu Tế Tiêu thuộc huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội, nhiều người dân tá hỏa khi phát hiện thi thể một nam thanh niên đã tử vong trong trạng thái treo cổ trên cây đa.

Ngay sau khi phát hiện thi thể trên, người dân xung quanh đã lập tức báo cho cơ quan chức năng xuống hiện trường để thụ lý giải quyết. Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng tiến hành điều tra làm rõ.

Tuy nhiên, tất cả thông tin trên đều do cư dân mạng đồn đoán, chưa có kết luận chính thức từ cơ quan chức năng. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về vụ tai nạn đến quý độc giả ngay khi có thông tin mới./