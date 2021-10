Your browser does not support HTML5 video.

Clip khoảnh khắc nữ sinh ‘Kẹp 3’ trên xe AA trượt ngã vào gầm xe tải, 1 người tử vong tại Hải Dương (Nguồn: Giao thông Quốc gia)

Theo thông tin trên Giao thông Quốc gia, vào khoảng 13h30’ chiều nay (19/10) tại Phố Cậy thuộc xã Long Xuyên, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Đoạn clip được camera an ninh nhà dân ghi lại cho thấy, 3 nữ sinh 'kẹp 3' trên xe gắn máy mang BKS 34-AA 1xx.79 khi lưu thông trên Phố Cậy đoạn qua địa bàn trên đã vượt một chiếc ô tô con cùng chiều rồi trượt ngã vào gầm xe tải mang BKS 34C-170.62 đang di chuyển theo chiều ngược lại.

Hậu quả, theo ghi nhận ban đầu: 1 nữ sinh (SN 2005) tử vong tại chỗ; 2 nữ sinh còn tại bị thương rất nặng, sau đó được người dân đưa đi cấp cứu.

Hiện vụ tai nạn đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin vụ tai nạn ngay khi có kết luận chính thức./