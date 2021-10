Khoảng 11h45p ngày 7/10, một vụ tai nạn giao thông đã xảy ra tại khu vực đường tàu Lê Thánh Tông, Cầu Tre 2, Hải Phòng.

Clip người phụ nữ bị tàu chở hàng đâm tử vong tại Hải Phòng (Nguồn: Giao thông quốc gia)

Đoạn clip được camera nhà dân ghi lại cho thấy, một người phụ nữ điều khiển xe máy Lead mang BKS 15B1-587.39 khi đi qua khu vực đường tàu đã va chạm với với toa tàu hỏa số hiệu VNR661027. Vụ tai nạn khiến người phụ nữ bị văng ra khỏi đường rơi xuống mương nước tử vong ngay sau đó.

Nhân được tin báo, lực lượng chức năng quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, điều tra nguyên nhân cụ việc. Bước đầu xác nhận, nạn nhân là chị NguyễnTh. (SN 1978, trú tại phường Cầu Tre, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng).

Hiện vụ việc vẫn đang nhận được sự quan tâm của công chúng. Chúng tôi sẽ cập nhật thêm thông tin vụ việc ngay khi có kết luận chính thức từ cơ quan chức năng./