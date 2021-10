Your browser does not support HTML5 video.

Clip ghi lại khoảnh khắc đầu trần 'kẹp' 3, nhóm nam nữ phóng Exciter tông vào ôtô quay đầu, nằm gọn trên đầu xe (Nguồn: Giao thông Quốc gia)

Mới đây, cộng đồng mạng bất ngờ lan truyền đoạn clip ghi lại một vụ tai nạn giao thông. Chưa rõ thời gian, địa điểm xảy ra sự việc nhưng kiểu lái xe ẩu, phóng nhanh trên phố đông của nhóm thanh niên đi xe Exciter khiến nhiều người bức xúc.

Vụ tai nạn được camera nhà dân ghi lại cho thấy, 1 ô tô đang quay đầu thì bất ngờ bị nhóm thanh niên "kẹp" 3 trên chiếc xe máy Exciter phóng nhanh, đâm ngang vào thân xe ô tô. Cú đâm quá mạnh khiến 3 người (gồm 2 nam, 1 nữ) bị hất văng lên nóc xe ô tô và bị thương nặng. Đáng chú ý, tài xế xe ô tô có xi nhan qua đường từ khoảng cách rất xa.

Đông đảo cư dân mạng cảm thấy bức xúc khi xem xong đoạn clip. Nhiều người cho rằng lỗi là do nhóm thanh niên điều khiển xe máy đi nhanh, phóng ẩu, không đội mũ bảo hiểm, còn chở quá số người quy định.

"Đường thì đông, đã kẹp 3 không đội mũ bảo hiểm rồi mà còn chạy nhanh, thì sớm muộn gì cũng xảy ra va chạm. Tông vào ô tô nên nhóm thanh niên này tự chịu trách nhiệm, chứ tông vào người đi xe máy khác thì không biết còn gây họa đến mức nào", một cư dân mạng bình luận sau khi xem đoạn clip.

"Hiện có nhiều bạn trẻ rất xem thường luật giao thông, chạy nhanh, không đội mũ bảo hiểm, kẹp 3…, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây tai nạn giao thông, rất nguy hiểm cho người đi đường. Hy vọng cơ quan chức năng vào cuộc kịp thời và có biện pháp ngăn chặn, tránh gây liên lụy và ảnh hưởng cho những người đi đường tôn trọng luật giao thông", một ý kiến khác bình luận.

Vụ tai nạn tiếp tục là bài học cho nhóm thanh niên trong clip nói riêng cũng như những người tham gia giao thông bất cẩn, coi thường luật pháp nói chung.