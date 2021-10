Khoảnh khắc người đàn ông đi bộ qua đường bị ô tô tông trúng tử vong tại chỗ tại Thanh Hóa

Your browser does not support HTML5 video.

Clip người đàn ông đi bộ giữa đường bị ô tô cán tử vong tại Thanh Hóa (Nguồn: Giao thông Quốc gia)

Mới đây, cộng đồng mạng bất ngờ chia sẻ đoạn clip ghi lại một vụ tai nạn giao thông khiến một người đàn ông tử vong tại chỗ được cho là xảy ra tại Thanh Hóa.

Vụ việc được camera an ninh gần đó ghi lại cho thấy, vào khoảng 20h10’ ngày 12/10, một người đàn ông đi bộ đang băng cắt qua đường thì bất ngờ bị một chiếc ô tô chạy tốc độ nhanh từ phía sau tông trúng.

Hình ảnh ghi lại vụ tai nạn tại Thanh Hóa (Chụp màn hình)

Cú đâm khiến người đàn ông bị văng xa khoảng 30m dẫn tới tử vong tại chỗ. Ngay sau khi vụ việc xảy ra tài xế xe ô tô đã nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Theo một số nguồn tin ban đầu, nạn nhân là một người đàn ông khoảng 45 tuổi.

Không ít người cảm thấy rất bức xúc với hành vi bỏ trốn sau khi gây ra tai nạn của tài xế ô tô. Một vài bình luận từ phía cư dân mạng: “Trời thì tối, sang đường không dứt khoát. Cụ qua đời cũng rất tiếc nhưng không trách được ai”, “Ô tô lao nhanh quá khuất điểm mù hay sao vậy?”, “Chia buồn cùng gia đình nạn nhân”...

Khoảnh khắc người đàn ông qua đường sau đó bị ô tô con đâm trực diện tử vong (Cắt từ video)

Hiện vụ việc vẫn đang nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin ngay khi có thông tin chính thức từ cơ quan chức năng./