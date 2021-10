Your browser does not support HTML5 video.

Clip xe ô tô con bon chen tạt đầu bị xe container đâm trúng, xoay ngang trên đường gây ách tắc giao thông (Nguồn: 91.com.vn)

Mới đây, cộng đồng mạng bất ngờ chia sẻ đoạn clip ghi lại một tình huống va chạm giao thông thường thấy khi các bác tài lưu thông trên đường.

Đoạn clip được camera hành trình ghi lại cho thấy, thời điểm xảy ra sự việc có khá nhiều xe đang nối đuôi nhau, tốc độ đi cũng rất chậm.

Lúc này, 1 chiếc xe ô tô con đi phía bên phải xe container bất ngờ bon chen, xi nhan xin nhập làn bên trái. Tuy nhiên, bác tài xe ô tô con lại chuyển làn khá gấp, xe container không trở tay kịp nên đã đâm trúng.

Cú đâm khá mạnh khiến xe ô tô con xoay ngang trên đường, bị đẩy xa 1 đoạn khoảng 5m rồi mới dừng lại được.

Hậu quả, vụ va chạm khiến chiếc xe ô tô 5 chỗ bị hư hỏng khá nặng. Rất may mắn vụ việc xảy ra không ai bị thương.

Theo một số thông tin, vụ việc trên xảy ra tại đường vành đai 3 – Hà Nội.

Khoảnh khắc xe con xin nhập làn quá nhanh khiến tài xế container không trở tay kịp

Ngay sau khi đoạn clip được phát tán, không ít cư dân mạng đã tranh cãi xem ai mới là người có lỗi trong tình huống trên. Một vài bình luận bày tỏ: "Không hiểu học lái xe ở đâu?", "Vượt gấp như vậy thì 1 tài xế chứ 10 tài xế container cũng bó tay", "Cái này là xe container không giữ khoảng cách à?", "Rõ ràng có khoảng cách từ xe container đến các xe khác. Tài xế ô tô xin nhập làn còn phóng nhanh. Chắc xe container không thấy!"...

Hiện đoạn clip vẫn đang nhận được sự quan tâm từ phía dư luận.