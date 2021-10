Clip: Salon cắt tóc mái cho cô gái bị hỏng, khi hỏi thì chối bỏ trách nhiệm, đổ lỗi do mặt khách xấu

Sau khoảng thời gian đóng cửa do ảnh hưởng của dịch Covd-19, nhiều cửa hàng cắt tóc tại Hà Nội đã mở lại để phục vụ người dân. Nhiều chị em cũng tranh thủ đi "đảo ngói", tuốt tát lại nhan sắc chuẩn bị xúng xính váy áo đi chơi. Thế nhưng, câu chuyện đi cắt mái của một bạn nữ dưới đây khiến dân mạng "vừa thương vừa buồn cười".

Cắt tóc mái là nỗi ám ảnh đối với nhiều chị em (Ảnh minh họa).

Đối với các chị em, tự cắt tóc mái được xem là nỗi ám ảnh, bởi khi như "mèo gặm" lúc lại lởm chởm không đều nhau. Để sở hữu cho mình một phần mái trông "high fashion", bạn nữ đã quyết định đi ra một tiệm cắt tóc tại tòa S2.06 Vinhomes Ocean Park (Gia Lâm, Hà Nội).

Mọi chuyện diễn ra rất suôn sẻ cho đến khi cô gái được nhìn ngắm dung nhan sau khi cắt tóc mái. Chiếc mái không đều, bên cao bên thấp, lệch quá trên chân mày có thể nhìn thấy rất rõ bằng mắt thường. Thế nhưng khi cô gái ý kiến thì chủ quán lại tỏ thái độ cáu kính, thậm chí còn nói do "mặt em xấu" nên mới thế.

"Thật sự thì ngoại hình em thế nào cũng không đến lượt chị lên tiếng. Hơn nữa một người làm dịch vụ mà chị làm sai em cũng không nói gì quá đáng vậy mà chị lại xúc phạm rồi còn xông vào chỉ trỏ vào mặt em.

Chị có nói là em đến làm trò quỵt tiền nhưng mà theo đúng lẽ chị phải xin lỗi em. Em vẫn trả tiền cho chị vậy mà cuối cùng một lời xin lỗi vẫn không có. Chị mở miệng 1 câu chửi hai câu xúc phạm. Với tay nghề và cách hành xử như vậy thì em nghĩ tốt nhất chị dẹp quán đi chứ làm dịch vụ mà kiểu sai không nhận lỗi, chửi khách rồi thái độ muốn lao vào đánh khach thế này ma nó đến", cô gái bức xúc kể lại.

Cô gái chia sẻ câu chuyện đi cắt mái gây bão cộng đồng mạng.

Ngay khi câu chuyện trên được chia sẻ, đông đảo cư dân mạng đã để lại bình luận "chia buồn" cùng cô gái, đồng thời bày tỏ sự bức xúc với thái độ của chủ tiệm cắt tóc. Không ít người cũng phải cười lăn cười bò khi nhìn chiếc "mái nhà" của bạn nữ. Một vài bình luận từ phía cư dân mạng:

- "Xem clip bên TikTok còn tức hơn, ông bố bà kia còn đi ra đuổi bạn này".

- "Làm mà không biết tư vấn cho khách sao cho phù hợp, cắt cho người ta cái tóc nhìn thấy sợ rồi còn đổ tại khách".

- "Cái mái đẹp quá, giống mái nhà ghê!".

- "Chắc chị chủ quán đó quên mất cách cư xử trong ngành dịch vụ rồi".

- "Hiểu tâm trạng của bạn, khi sử dụng dịch vụ quá tệ như vậy".

- "Trời ơi, tôi tự cắt còn đẹp hơn đi salon vừa to vừa nằm ở mặt đường như kia ấy!".

Your browser does not support HTML5 video.

Clip cô gái bật khóc nức nở khi đi cắt tóc mái bị hỏng còn bị chủ quán đổ lỗi do bản thân xấu (Nguồn: Bạn nhân vật)

Hiện câu chuyện trên vẫn đang nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều người còn xin địa chỉ để "cạch mặt" cửa hàng cắt tóc có dịch vụ kém.