Tối ngày 17/10 vừa qua, bộ phim Hometown Cha-Cha-Cha: Điệu nhảy chữa lành đã chính thức khép lại với cái kết có hậu. Bộ phim nhận được sự quan tâm của khán giả toàn cầu dù không có nhiều tính tiết giật gân hay gay cấn.

Đáng chú ý, Shin Min Ah và Kim Seon Ho - cặp đôi nam nữ chính Hometown Cha-Cha-Cha bất ngờ dính phốt khiến “chúng ta ai cũng bất ngờ ngỡ ngàng ngơ ngác và bật ngửa”.

Kim Seon Ho dính nghi vấn dụ bạn gái phá thai, nói xấu đồng nghiệp

Nửa đêm rạng sáng ngày 18/10 trên diễn đàn Nate Pann bất ngờ xuất hiện bài đăng với tiêu đề: “Yêu cầu lời xin lỗi từ nam diễn viên xu hướng K, kẻ hai mặt vô liêm sỉ hứa hẹn kết hôn để ép tôi phá thai.”

Một người dùng ẩn danh A tự nhận là bạn gái cũ tố cáo nam diễn viên xu hướng “K” đã lấy khoản bồi thường 900 triệu won ra đe dọa và hứa hẹn cưới xin để thuyết phục cô phá thai, sau lại giật lấy điện thoại cô để xoá ảnh và chủ động chia tay qua điện thoại. Không những thế, “K” còn thường xuyên nói xấu đồng nghiệp làm việc cùng. Cô A còn khẳng định mình nắm trong tay rất nhiều ảnh bằng chứng, nhưng chưa vội tung ra.

Nam diễn viên Kim Seon Ho.

Đáng chú ý, trên mạng còn xuất hiện một bức ảnh đã làm mờ được cho là nam diễn viên K này. Ngay lập tức nhiều người đã phát hiện danh tính người trong ảnh chính là Kim Seon Ho (1986), nam diễn viên xuất thân từ sân khấu kịch và bắt đầu đột phá danh tiếng trong vòng 1 năm trở lại đây với “Start-Up”, “2 Days 1 Night”, gần đây nhất là “Hometown Cha-Cha-Cha”

Hiện phía Kim Seon Ho chưa lên tiếng trong tình hình mũi dùi dư luận đang đổ dồn nghi vấn vào mình.

Shin Min Ah bị khán giả Việt Nam kêu gọi tẩy chay vì từng đóng MV xuyên tạc lịch sử

Bên cạnh Kim Seon Ho, nữ diễn viên Shin Min Ah cũng bất ngờ bị khán giả kêu gọi tẩy chay vì nghi vấn từng đóng MV xuyên tạc lịch sử cách đây 10 năm. Cụ thể, trong MV có tên "Do You Know" do ca sĩ Jo Sung Mo phát hành năm 2011, Shin Min Ah thủ vai một người phụ nữ Việt Nam, mặc áo dài, áo bà ba...

Shin Min Ah

Chi tiết gia đình cô gái người Việt do Shin Min Ah đóng bị sát hại gây ra nhiều tranh cãi trên mạng xã hội. Nhiều người cho rằng nội dung MV đang xuyên tạc lịch sử Việt Nam, đồng thời kịch liệt tẩy chay các tác phẩm có sự tham gia của Shin Min Ah.

Điều này khiến khán giả không khỏi bức xúc, một bộ phận cư dân mạng còn tìm MV gốc và để lại bình luận yêu cầu đội ngũ sản xuất MV tôn trọng lịch sử Việt Nam.