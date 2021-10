Your browser does not support HTML5 video.

Bất chấp tín hiệu cảnh báo tàu hỏa đang đến, tài xế xe tải vẫn quyết tâm vượt rào, ngang nhiên dừng xe giữ đường ray thách thức (Nguồn: Giao thông Quốc gia)

Hành động bất chấp tín hiệu đèn cảnh báo, vượt rào chắn tàu hỏa gây nguy hiểm cho cả bản thân có lẽ không còn là điều quá xa lạ. Có rất nhiều vụ việc thương tâm xảy ra khi người dân bất chấp tính mạng chỉ vì nhanh vài giây, không chờ tàu đi qua được.

Mới đây, một sự việc được camera an ninh ghi lại khiến dân mạng vô cùng bức xúc. Cụ thể, một chiếc xe tải Howo đã cố tình phóng nhanh qua hàng rào chắn bất chấp đèn tin hiệu cảnh báo tàu hỏa sắp tới.

Đáng chú ý, khi đã vượt qua rào chắn, nam tài xế còn cố tình dừng lại, sau đó còn có hành động đi chậm rãi, dừng lại trên đường ray với ý đồ thách thức đoàn tàu. Sau khi phát hiện sự việc, nhân viên đường sắt đã nhanh chóng tiến tới yêu cầu tài xế xe di chuyển khỏi đường ray. Tài xế còn cố tình đâm hỏng thanh barie ở phía bên kia đường.

Sau khi vụ việc được đăng tải lên mạng đã thu hút rất nhiều lượt quan tâm của người dân, đại đa số những lời bình luận đều hướng tới chỉ trích tài xế lái xe tải trên.