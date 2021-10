Your browser does not support HTML5 video.

Khoảnh khắc sinh tử của nam thanh niên đi xe máy tự ngã trên đường (Nguồn: Giao thông Quốc gia)

Mới đây, trên các hội nhóm giao thông bất ngờ lan truyền đoạn clip ghi lại một vụ tai nạn khiến người xem được phen thót tim.

Đoạn clip được camera hành trình ghi lại cho thấy, sự việc xảy ra vào khoảng 23h17' ngày 30/10, 1 nam thanh niên đang điều khiển xe gắn máy bất ngờ phanh gấp khi gặp một vệt dài nghi là dầu mỡ trên đường. Do không kiểm soát được tay lái nên nam thanh niên đã trượt ngã ra đường.

Rất may mắn tài xế xe tải đi phía sau đã kịp thời đánh lái tránh đâm vào người nam thanh niên bị ngã trên.

Không ít người sau khi xem xong đoạn clip đã phải thở phào nhẹ nhõm. Bởi khoảng cách giữa xe tải và nam thanh niên là rất nhỏ, chỉ một chút nữa thôi anh đã nằm gọn dưới bánh xe nếu bác tài không kịp xử lý.

Hiện đoạn clip vẫn đang nhận được sự quan tâm của dư luận.