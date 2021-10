Your browser does not support HTML5 video.

Clip toàn cảnh vụ xe ô tô Camry kéo lê xe máy trên đường cao tốc Hà Nội - Bắc Giang khiến 2 người bị thương nặng (Nguồn: Giao thông Quốc gia)

Theo thông tin từ Giao thông Quốc gia, vào khoảng 10h20p sáng ngày 4/10, trên đoạn đường cao tốc Hà Nội - Bắc Giang hướng đi Hà Nội gần lối rẽ ra khu công nghiệp Tiên Sơn (Tiên Du, Bắc Ninh) đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Đoạn clip được camera hành trình ghi lại cho thấy, một người đang điều khiển xe máy đi sát mép đường bên phải thì bất ngờ bị một xe ô tô hãng Camry mang BKS 30X-1981 đi từ phía sau tông cực mạnh. Cú đâm khiến người đi xe máy bị hất lên không trung rồi văng sang làn đường của ô tô.

Sau cú tông mạnh làm chiếc xe máy bị găm chặt vào đầu ô tô. Thay vì dừng xe, người đàn ông trung tuổi lái xe Camry vẫn tiếp tục phóng nhanh, kéo lê chiếc xe máy màu đỏ hàng trăm mét trên đường cao tốc rồi đâm nát một chiếc xe máy khác.

Chiếc ô tô "điên" chỉ thực sự dừng lại khi bị rời một bánh ra và đâm vào chân cầu vượt. Hậu quả sự việc khiến 2 người đi xe máy bị thương rất nặng.

Hiện lực lượng chức năng đang tiến hành điều tra nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn.