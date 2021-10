Video 1 nhóm thanh niên thông chốt ở Phố Vịt - Ninh Bình không thành, gây tai nạn cho người đi đường

Your browser does not support HTML5 video.

Camera an ninh ghi lại cảnh nhóm thanh niên phóng nhanh trên đường lớn gây tai nạn (Nguồn: Giao thông Quốc gia)

Người dân có mặt tai hiện trường cho biết, một người phụ nữ đang mang thai và một chiến sĩ CSGT bị thương sau khi va chạm với nhóm thanh niên trên (Nguồn: Giao thông Quốc gia)

Tối ngày 20/10, cộng đồng mạng bất ngờ chia sẻ loạt clip ghi lại cảnh một nhóm thanh niên đang phóng nhanh, vượt ẩu trên đường lớn. Vụ việc được cho xảy ra tại Đường đinh Tiên Hoàng (còn gọi là phố vịt), phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình.

Theo hình ảnh được camera an ninh gần đó ghi lại cho thấy, khi các phương tiện đang đi rất đúng luật thì bất ngờ từ phía sau xuất hiện một nhóm thanh niên điều khiển khoảng 16 chiếc xe phóng vọt lên phía trước. Do đường hẹp lại đông người nên các "quái xế" đã gây tai nạn cho người đi đường.

3 chiếc xe gây tai nạn (Ảnh: FB)

Được biết, nhóm thanh niên đã va chạm với 1 người phụ nữ đang mang thai và 1 chiến sĩ CSGT đang làm nhiệm vụ. Vụ việc khiến 2 người bị thương. Đồng thời cũng xuất hiện hình ảnh lực lượng chức năng đang khống chế 1 nam thanh niên trong nhóm "quái xế" trên.

Nguyên nhân xảy ra sự việc được cho là nhóm thanh niên không đội mũ bảo hiểm, phóng quá tốc độ nên thông chốt CSGT.

Một nam thanh niên trong nhóm "quái xế" gây náo loạn phố Vịt, Ninh Bình (Ảnh: FB)

Sự việc khiến người xem không rùng mình bởi mức độ nguy hiểm của những "quái xế". Một vài cư dân mạng để lại bình luận bày tỏ sự bức xúc: "Các cháu ở nhà ngoan lắm", "Cứ phải xử phạt thật nặng thì chúng nó mới sợ", "Mong cơ quan chức năng xử phạt nặng tay để tránh những tai nạn đáng tiếc về sau"...

Hiện đoạn clip vẫn đang nhận được sự quan tâm của công chúng./