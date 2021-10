VIDEO: Khoảnh khắc xe con đi lấn làn húc bay chiến sĩ cơ động đi trực chốt về tại Sóc Sơn, Hà Nội

Your browser does not support HTML5 video.

Clip khoảnh khắc xe con đi lấn làn húc bay chiến sĩ cơ động đi trực chốt về tại Sóc Sơn, Hà Nội (Nguồn: Giao thông Quốc gia)

Theo thông tin trên Giao thông Quốc gia, vào khoảng 00h15 ngày 5/10, một vụ tai nạn nghiêm trọng đã xảy ra trên địa phận thôn Xuân Sơn, xã Trung Giã, Huyện Sóc Sơn, TP.Hà Nội.

Đoạn clip được camera an ninh của nhà dân ven đường ghi lại cho thấy, thời điểm trên chiếc xe con (hiện chưa rõ biển kiểm soát) chạy ngược chiều với tốc độ cao. Lúc này, một người đàn ông đang đi xe máy sát lề đường không kịp phản ứng, định quay đầu nên bị xe ô tô con tông trực diện. Cú đâm quá mạnh khiến người đàn ông văng xa rồi bị 1 xe bán tải đi bên cạnh đâm tiếp 1 lần nữa rồi bắn sang vệ đường.

Sau khi gây tai nạn tài xế chiếc xe con đã điều khiển phương tiện bỏ trốn khỏi hiện trường mặc kệ người bị nạn nằm bất tỉnh. Được biết, nạn nhân là 1 chiến sĩ cơ động đang đi trực chốt về. Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn thì cơ quan chức năng đã có mặt để giải quyết vụ việc và điều tra nguyên nhân.

Chúng tôi sẽ cập nhật thêm thông tin ngay khi có kết luận chính thức từ cơ quan chức năng./