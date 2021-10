Video: Người đàn ông phóng nhanh lao xe máy lên vỉa hè, ôm gọn chậu cây nhà dân

Your browser does not support HTML5 video.

Clip người đàn ông phóng nhanh lao lên vỉa hè, đâm sầm vào cây cảnh nhà dân (Nguồn: Giao thông Quốc gia)

Mới đây, cư dân mạng bất ngờ lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông tự gây tai nạn cho chính mình.

Theo đó, đoạn clip được camera an ninh nhà dân ghi lại cho thấy, một người đàn ông không đội mũ bảo hiểm đang điều khiển xe gắn máy bất ngờ mất lái, phóng nhanh rồi lao lên vỉa hè. Sau đó người này đâm khá mạnh vào một chậu cây cảnh của nhà dân.

Dù khá đau nhưng người đàn ông đi xe Dream nhanh chóng đứng dậy. Một số người dân nghe tiếng động mạnh cũng ra "hóng" xem có chuyện gì. Hiện vẫn chưa biết thời gian và địa điểm xảy ra sự việc. Sau khi xem xong đoạn clip nhiều người cũng rút ra bài học phải tập trung tuyệt đối khi lái xe, tránh những tai nạn không đáng có.