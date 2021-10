Your browser does not support HTML5 video.

Clip nam thanh niên bị người đàn ông mặc quân phục công an dí roi điện (Nguồn: Pháp Luật TP.HCM)

Ngày 3/10, cộng đồng mạng bất ngờ lan truyền một đoạn clip ghi lại hình ảnh một thanh niên trong tư thế tay bị còng vào song cửa sổ đang bị một người đàn ông mặc quân phục công an dí roi điện.

Đoạn clip dài 40s cho thấy người đàn ông mặc quân phục công an liên tục dí roi điện vào thanh niên mặc áo đen. Tiếng điện rẹt rẹt liên tục, thanh niên này không chịu đựng nhưng không thể phản kháng lại vì tay đang bị còng và van xin “chú ơi, con xin chú!”.



Ông Nguyễn Xuân Hà, Phó Chủ tịch UBND thị xã Điện Bàn (Quảng Nam), cho biết vụ việc xảy ra vào ngày 8/9 tại phường Vĩnh Điện. Nam thanh niên trong clip bị bắt khi tụ tập để đi đánh nhau mặc kệ tình hình dịch bệnh tại địa phương lúc đó diễn biến phức tạp.

Được biết, trong ngày 3/10, Công an tỉnh Quảng Nam đã làm việc, quyết định tạm đình chỉ công tác đối với cán bộ trong đoạn clip dùng roi điện dí nam thanh niên. Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, cho hay đang chỉ đạo Công an thị xã Điện Bàn làm rõ nguyên nhân và tất cả các vấn đề sau đó sẽ thông tin lại.