Clip hai nam thanh niên ẩu đả, đánh nhau giữa trời mưa ở gần cây xăng Hào Nam (Nguồn: N.D - Hóng biến nhanh)

Khoảng 12h đêm ngày 29/10, trên mạng xã hội bất ngờ xuất hiện đoạn clip ghi lại vụ ẩu đả giữa hai nam thanh niên. Sự việc được cho là xảy ra gần cây xăng trên phố Hào Nam, quận Đống Đa, TP Hà Nội.

Người đăng tải đoạn video viết: "Biến đánh nhau. Gần cây xăng Hào Nam lúc này đánh nhau rách hết mặt, xe hỏng nhẹ mà chủ thương nặng".

Đoạn clip được người dân đi đường ghi lại cho thấy, hai nam thanh niên không biết vì lý do gì mà dừng xe bên vệ đường rồi xông vào đánh nhau dữ dội. Mặc kệ trời mưa và sự can ngăn của những người xung quanh, hai người này vẫn không chịu dừng tay. Do thân hình không cân xứng nên nam thanh niên áo trắng bị đối thủ là chàng trai to mập đánh khá dã man, nhấc nổi rồi vật ra giữa đường.

Nam thanh niên áo trắng bị đánh vật ra giữa đường.

Cũng trong đoạn video, một người phụ nữ có vẻ chứng kiến mọi chuyện ngay từ đầu nói rằng, cả hai có xảy ra va chạm giao thông, chàng trai áo trắng đã đánh chảy máu mũi anh chàng mặc áo mưa trước. Vì không nhịn được nên anh chàng mặc áo mưa mới quay lại ra tay đáp trả dẫn đến vụ ẩu đả như trên.

Sau khoảng gần 3 phút thì đôi bên dừng tay. Vụ việc khiến hai anh chàng bị thương nhẹ, quần áo cũng bị rách.

Hiện đoạn clip vẫn đang nhận được sự quan tâm của dư luận./