Shin Min Ah là nữ diễn viên gắn liền với tuổi thơ của nhiều bạn trẻ Việt Nam. Cô từng tham gia nhiều bộ phim đình đám như Beautiful Days, A Love to Kill, The Devil, Bạn gái tôi là Hồ ly, Arang Sử đạo truyện... Bộ phim Hometown Cha-Cha-Cha do bạn gái Kim Woo Bin thủ vai cũng đang nhận được phản ứng tốt từ phía người xem.

Shin Min Ah bất ngờ bị một bộ phận khán giả Việt Nam tẩy chay.

Mới đây, khán giả Việt Nam đã quyết định tẩy chay Shin Min Ah do nghi ngờ cô nàng từng đóng MV xuyên tạc lịch sử Việt Nam. Trong MV có tên "Do You Know" do ca sĩ Jo Sung Mo phát hành cách đây khoảng 10 năm, Shin Min Ah thủ vai một người phụ nữ Việt Nam, mặc áo dài, áo bà ba...

Đáng chú ý, chi tiết gia đình cô gái bị sát hại gây ra nhiều tranh cãi trên mạng xã hội. Nhiều người cho rằng nội dung MV đang xuyên tạc lịch sử Việt Nam, đồng thời kịch liệt tẩy chay các tác phẩm có sự tham gia của Shin Min Ah.

Shin Min Ah mặc áo dài trong MV gây tranh cãi cách đây 10 năm.

Cách đây không lâu, khán giả Việt Nam cũng kêu gọi tẩy chay bộ phim Quân Đội Vương Bài với sự tham gia của 2 nam chính Tiêu Chiến và Hoàng Cảnh Du. Theo đó, bộ phim có nội dung xoay quanh quá trình trưởng thành của đội quân tinh nhuệ Trung Quốc trong 40 năm, khởi đầu là việc rà phá bom đạn tại tỉnh Quảng Tây những năm 1983.

Đáng nói, nhà sản xuất mô tả rằng, giai đoạn này quân đội Việt Nam lớn mạnh, đã nhiều lần có ý định xâm chiếm biên giới Trung Quốc, buộc đất nước này phải điều động đội quân tinh nhuệ đến vùng giao tranh để bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ. Nhiều chi tiết trong các trailer như vũ khí, quân phục, bối cảnh,... đều trùng khớp với giai đoạn xảy ra cuộc giao tranh giữa Việt Nam và Trung Quốc.

Tiêu Chiến.

Với nội dung có phần xuyên tạc lịch sử trên, khán giả Việt Nam đã tẩy chay, kiên quyết không ủng hộ thần tượng nữa.