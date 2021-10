Clip YouTuber Duy Thường, Nam OK tử vong khi gặp tai nạn tại Cầu Táo Đôi, Lương Tài, Bắc Ninh

Your browser does not support HTML5 video.

Clip hiện trường vụ tai nạn tại Bắc Ninh (Nguồn: Giao thông Quốc gia)

Mới đây, cộng đồng mạng bất ngờ lan truyền thông tin một YouTuber nổi tiếng có hơn 1 triệu người theo dõi bị tai nạn giao thông tử vong tại chỗ.

Theo một số nguồn tin ban đầu, khoảng 14h35p chiều ngày 4/10 tại khu vực cầu Táo Đội thuộc địa bàn thôn Đào Xuyên, xã Trung Chính, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh đã xảy ra một vụ tại nạn giao thông nghiêm trọng khiến 2 người tử vong tại chỗ.

Được biết, một ô tô con chở màu đỏ chở khoảng 5 người đã va chạm với xe tải mang BKS 99C 145.12 tại một Ngã 4 đường mới khu vực trên. Cú tông quá mạnh khiến xe ô tô con lộn nhiều vòng, sau đó lật phơi bụng. Tại hiện trường chiếc ô tô con nát bét, 2 người tử vong tại chỗ (1 nam, 1 nữ). Một người mắc kẹt trong xe, 3 người bị thương nặng.

Đáng chú ý, trong số những người tử vong có hai YouTuber nổi tiếng được nhiều khán giả biết đến là Duy Thường và Nam OK. Kênh YouTube của Duy Thường hiện đang sở hữu trên 1 triệu người đăng ký.