Yên Bái: Clip người đàn ông đi xe máy lao vào đống gạch tử vong tại chỗ

Clip người đàn ông đi xe máy lao vào đống gạch tại Yên Bái (Nguồn: Giao thông Quốc gia)

Thông tin trên Giao thông Quốc gia, tối ngày 7/10 vừa qua, một vụ tai nạn nghiêm trọng đã xảy ra tại km7 QL 37 thuộc Phường Yên Thịnh, Thành phố Yên Bái khiến một người đàn ông tử vong tại chỗ.

Theo một số người dân xung quanh, người đàn ông điều khiển xe máy chạy với tốc độ nhanh đã không làm chủ được tay lái rồi đâm mạnh vào đống gạch nhà dân sắp phía ngoái đường. Vụ tai nạn khiến người đàn ông tử vong tại chỗ.

Được biết, nạn nhân sinh năm 1975. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra nguyên nhân.

Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về vụ tai nạn ngay khi có kết luận chính thức từ cơ quan chức năng./